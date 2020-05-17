اصدرت خلية الازمة في واسط، الاحد، مجموعة قرارات بعد تسجيل المحافظة تسع اصابات بكورونا. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دائرة صحة واسط سجلت اصابات جديدة عدد ثمانية في قضاء بدرة من ملامسين لشخص وافد من الهند والذي تم تشخيص اصابته مؤخرا"، مبينة ان "الدائرة سجلت اصابة جديدة لمواطن من محافظة ميسان قضاء علي الغربي". وادناه مجموعة قرارات صدرت بعد تسجيل هذه الاصابات: اغلاق قضاء بدرة ومنع الدخول والخروج ومنع حركة المواطنين داخل القضاء الا للضرورة القصوى وحسب الاستثناءات السابقة ولمدة خمسة أيام. Advertisements تقوم الفرق الطبية والصحية بالمسح الميداني الصحي في قضاء بدرة من بيت الى بيت وإجراء فحص طبي واسع والقيام بعملية التعفير والتعقيم. عدد الراقدون في المستشفى حالياً عدد 10 تدعو خلية الأزمة في واسط المواطنين الى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية والوقائية الطبية من اجل ضمان صحتكم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرارات خلية الازمة في واسط بعد تسجيل المحافظة تسع اصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.