حزب الدعوة يصدر بيانا بشأن رفع علم 'الشاذين جنسيا' على ارض العراق

اصدر حزب الدعوة الاسلامية، الاحد، بيانا بشأن رفع علم "الشاذين جنسيا" على ارض العراق، فيما دعا الحكومة العراقية بسلطاتها الثلاث الى اتخاذ خطوات رادعة تجاه مثل هذه الانتهاكات الصارخة.

وقال الحزب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندين ونستنكر باشد العبارات السلوك غير الأخلاقي واللامسؤول لبعثة الاتحاد الاوربي برفعها علم الشاذين جنسيا على ارض العراق, خصوصا ونحن نعيش ايام القرب الالهي في شهر رمضان المبارك"، معتبرا اياه "عدوانا آثما وتعديا صارخا على الشعب العراقي ودينه وقيمه, وتخطيطا مقصودا وممنهجا لاستهداف المنظومة الاخلاقية للامة، وتبشيرا بهذا السلوك الشاذ المنحرف ,الذي تحرمه كل الشرائع والاديان".

واضاف ان "دور البعثات الدبلوماسية في كل البلدان هو تمثيل مصالح بلدانها الاقتصادية والسياسية وتمتين علاقاتها الدبلوماسية بما يحفظ ويراعي المصالح المشتركة لطرفي العلاقة, الا ان بعثة الاتحاد الاوربي ومعها بعض البلدان وعبر مشاريع مريبة تجاوزت هذا الدور الى تحدي مباديء, واخلاق المجتمع العراقي, بتحولها الى ناطق باسم ( الشذوذ والمثلية ) ومدافع عنها من خلال رفع علمها في العراق، من غير ادنى احترام او اعتبار لكرامة هذا الشعب, الذي يرى في هذا الامر سلوكا منحرفا وشاذا عن دينه الذي يؤمن به, وعن السلوك والفطرة الإنسانية السليمة".

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واكد ان "هذا الفعل, هو تعدي على الدستور العراقي, وتدخل في الشؤون الداخلية, وفرض لقيم وثقافة غريبة على مجتمعنا العراقي"، داعيا "الحكومة العراقية بسلطاتها الثلاث باعتبارها واحدة من الجهات المسؤولة عن حماية ثقافة الامة, الى اتخاذ خطوات رادعة تجاه مثل هذه الانتهاكات الصارخة ,والوقوف بوجه هذا العمل الآثم".

وطالب "الحوزات العلمية الشريفة وزعماء الكتل السياسية, والاحزاب, والعلماء، والخطباء, والمثقفين, وشيوخ العشائر, والأمة جمعاء, اتخاذ موقفا مسؤولا بأدانة هذا المشروع المشبوه والقذر, ورفض هذا الفعل الخسيس, والوقوف بوجهه"، محذرا "الجهات المسؤولة عنه من مغبة التمادي, والكف عن تكراره, والتوقف عن استفزاز مشاعر المؤمنين بهذه الافعال المشينة".

وتابع ان "كل الشرفاء في العراق والعالم الاسلامي يرفضون ان تتحول ارض الاسلام وبلدانه وخصوصا العراق الى قاعدة لمثل هذه الافعال المنافية للاخلاق".