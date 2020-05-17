نائب يتحدث عن 'مشاكل ديالى العديدة' ويوجه رسالة الى الكاظمي

دعا النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد اجتماع موسع في المحافظة لمناقشة ومعالجة "مشاكلها العديدة"، مشددا على أهمية ان تكون هناك معالجة شاملة ومراجعة لامور عديدة، كانت سببا في مجيء تنظيم "داعش" إلى المحافظة.

وقال الكروي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها محافظة ديالى، مابين أوكار داعش الإرهابي وما بين المجاميع المسلحة التي تتحرك خارج إطار الدولة من مليشيات وغيرها"، مبينا أن "هناك العديد من الرخوة والوضع الأمني فيها يعيش حالة تدهور وطالبنا في مرات عديدة تعزيز الوضع الامني بتلك المناطق لكن دون جدوى".



وأضاف الكروي، أن "مناطق العظيم وبهرز وجلولاء والمقدادية وغيرها، فان القطاعات الأمنية فيها قليلة، مع وجود حشد عشائري غير مجهز بالاسلحة الكافية والدعم اللوجستي الكافي ما خلق حالة ضعف في تلك المناطق"، لافتا الى ان "المحافظة بحاجة لتدخل مباشر من رئيس الوزراء لحل مشاكل فيها وان يكون هناك اجتماع وتنسيق موسع بقيادة رئيس الوزراء لمناقشة ومعالجة مشاكل المحافظة وتحديد المناطق التي بحاجة إلى تعزيز وتحديد مناطق الخلل والضعف والحلول لها بشكل تفصيلي".



وأكد الكروي، على "أهمية أن تكون هنالك معالجة شاملة ومراجعة لأمور عديدة، كانت سببا في مجيئ داعش الإرهابي إلى المحافظة، مع إيجاد حلول لوضع النازحين لان ترك هذا الملف مهملا سيسبب مشاكل كبيرة".