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وفاة امرأة مصابة بكورونا في كربلاء

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افاد مصدر طبي، الاحد، بوفاة امرأة مصابة بكورونا في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "امرأة مصابة بفايروس في كربلاء، توفيت اليوم".

 

يذكر ان وزارة الصحة اعلنت قبل قليل عن تسجيل 144 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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