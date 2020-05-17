وفاة امرأة مصابة بكورونا في كربلاء

افاد مصدر طبي، الاحد، بوفاة امرأة مصابة بكورونا في كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "امرأة مصابة بفايروس كورونا في كربلاء، توفيت اليوم".
يذكر ان وزارة الصحة اعلنت قبل قليل عن تسجيل 144 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق.
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