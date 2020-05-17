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الصحة تعلن تسجيل 144 اصابة جديدة بكورونا في العراق

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اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن تسجيل 144 اصابة جديدة بفايروس في العراق، فيما اشارت الى شفاء 92 حالة.

وادناه نص الموقف الوبائي في العراق لليوم الاحد:

تم فحص (٣١٠٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٩٧٠١).

سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٤٤) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

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بغداد/ الرصافة: ٦٦
بغداد/ الكرخ: ٢٢
مدينة الطب: ١٧
البصرة: ٤
واسط: ٩
كربلاء: ١٦
المثنى: ٣
السليمانية: ٧

- الشفاء: ٩٢ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ١٠
بغداد / الكرخ: ٤٩
مدينة الطب: ٥
البصرة: ١٠
بابل : ٤
المثنى: ٩
ذي قار: ١
اربيل: ٤

- الوفيات : حالتان
حالة في مدينة الطب
حالة في ديالى

مجموع الإصابات : ٣٤٠٤
مجموع حالات الشفاء: ٢٢١٨

الراقدين الكلي: ١٠٦٣
مجموع الوفيات: ١٢٣
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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