الصحة تعلن تسجيل 144 اصابة جديدة بكورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن تسجيل 144 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، فيما اشارت الى شفاء 92 حالة.
وادناه نص الموقف الوبائي في العراق لليوم الاحد:
تم فحص (٣١٠٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٩٧٠١).
سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٤٤) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الكرخ: ٢٢
مدينة الطب: ١٧
البصرة: ٤
واسط: ٩
كربلاء: ١٦
المثنى: ٣
السليمانية: ٧
- الشفاء: ٩٢ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ١٠
بغداد / الكرخ: ٤٩
مدينة الطب: ٥
البصرة: ١٠
بابل : ٤
المثنى: ٩
ذي قار: ١
اربيل: ٤
- الوفيات : حالتان
حالة في مدينة الطب
حالة في ديالى
مجموع الإصابات : ٣٤٠٤
مجموع حالات الشفاء: ٢٢١٨
مجموع الوفيات: ١٢٣
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