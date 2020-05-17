الأردن تسجّل ست إصابات بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، الأحد، عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وقال جابر في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا لتبلغ الحصيلة 613 إصابة". وأضاف أن "أولوية الفحص لفيروس كورونا للعائدين من الخارج ومخالطي المصابين".



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