أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، الأحد، عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وقال جابر في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا لتبلغ الحصيلة 613 إصابة".
وأضاف أن "أولوية الفحص لفيروس كورونا للعائدين من الخارج ومخالطي المصابين".
وأضاف أن "أولوية الفحص لفيروس كورونا للعائدين من الخارج ومخالطي المصابين".
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تسجّل ست إصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.