شيرين عبد الوهاب تكشف عن مسلسلاتها المفضلة لرمضان 2020

كشفت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن المسلسلات التلفزيونية التي تحرص على متابعتها خلال شهر رمضان.
كما أبدت إعجابها بمسلسل "النهاية" من بطولة الفنان يوسف الشريف، ومازحت بطله قائلة: "أنا عندي مشكلة، أي شخص جديد أقابله سأضطر للنظر على قفاه الأول، إن وجدته بدون أزرار يبقى إحنا كده في أمان".
واختتمت شيرين عبد الوهاب بتغريدة عن مسلسل "الفتوة"، وأشادت بأداء الممثلين والإضاءة والديكورات.
وكان آخر أعمال شيرين عبد الوهاب الفنية أغنية "مش قد الهوى"، التي طرحتها في شهر نيسان/ أبريل، خلال فترة الحجر المنزلي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وهي كلمات محمد الغنيمي وألحان محمد رحيم وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.
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