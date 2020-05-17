شيرين عبد الوهاب تكشف عن مسلسلاتها المفضلة لرمضان 2020

في البداية، أبدت شيرين إعجابها بمسلسل "الاختيار" من بطولة الفنان أمير كرارة، موجهة تحية تقدير واحترام لكل الفنانين المشاركين فيه، قائلة: "كل التقدير والاحترام لكل الفنانين اللي شاركوا في مسلسل الاختيار لتجسيدهم شخصيات دفعت التمن روحها علشان تحمينا. هم دول رجالة بلدنا اللي لازم فعلا نحتذي بيهم".كما أبدت إعجابها بمسلسل "النهاية" من بطولة الفنان يوسف الشريف، ومازحت بطله قائلة: "أنا عندي مشكلة، أي شخص جديد أقابله سأضطر للنظر على قفاه الأول، إن وجدته بدون أزرار يبقى إحنا كده في أمان".

واختتمت شيرين عبد الوهاب بتغريدة عن مسلسل "الفتوة"، وأشادت بأداء الممثلين والإضاءة والديكورات.

وكان آخر أعمال شيرين عبد الوهاب الفنية أغنية "مش قد الهوى"، التي طرحتها في شهر نيسان/ أبريل، خلال فترة الحجر المنزلي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وهي كلمات محمد الغنيمي وألحان محمد رحيم وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.