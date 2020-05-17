طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، الأحد، الحكومة بغلق سفارات الاتحاد الأوروبي في العاصمة بغداد بسبب "أفعالها الشاذة" بحسب وصفه.
وأضاف أن "بعثة الاتحاد الأوروبي وهذه السفارات التي لم تراع دين وأخلاق وعادات وأعراف المجتمع العراقي ردّ فعلها أكبر من صفحة داعش السوداء وهو مسخ للقيم للأخلاق والعادات".
وأوضح سالم، أنه "لا بد ان يكون هناك موقفاً حازماً من الحكومة بغلق هذه السفارات وعدم السماح لمثل هذه الأفعال الشاذة التي تنافي الاعراف والتقاليد التي تربى عليها المجتمع العراقي والدين".
ورفعت بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، اليوم الأحد، علم المثليين وبشكل رسمي داخل الأراضي العراقي، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفع علم المثليين.. نائب يطالب بغلق سفارات الاتحاد الأوروبي في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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