وزير النقل و رئيس ديوان الوقف السني يؤكدان على توحيد الخطاب الرافض للعنف والتطرف

وقال مكتب الشبلي في بيان تلفت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي استقبل اليوم الاحد ، رئيس ديوان الوقف السني الدكتور سعد حميد كمبش ومدير عام الاستثمار التابع للوقف السني والوفد المرافق لهما في ديوان مقر الوزارة، لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة تسنمه مهام إدارة وزارة النقل متمنين له الموفقية والنجاح في إداء المهام ألملقاة على عاتقه".وأَاف المكتب، أن "الجانبين بحثا واقع العراق والعراقيين وسبل ايجاد الحلول الناجعة للمشكلات التي تواجههم وتذليل الصعاب، ومواجهة كل التحديات والعمل على توحيد الخطاب الرافض للعنف والتطرف والعصبية وتقوية الروابط وتمتينها بين أبناء الشعب".

وأثنى الشبلي، بحسب البيان، على "الدور الذي يقدمه ديوان الوقف السني في إرساء دعائم الوحدة الوطنية من خلال انتهاجه الخطاب الوسطي المعتدل ونبذه للغلو والتطرف".



من جانبهه، تقدم رئيس الديوان السني بوافر الحب والاحترام لوزير النقل وسعادته بحفاوة إلاستقبال متمنيا له مزيدا من العطاء والتقدم".