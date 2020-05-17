رسمياً.. برشلونة يعود للتدريبات الجماعية غداً

رياضة 2020-05-17 | 14:16 537 مشاهدة أعلن نادي برشلونة المنافس في بطولة الدوري الإسباني عودته الرسمية للتدريبات الجماعية ابتداءً من غد، الأثنين، استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي في شهر حزيران. وأبلغت رابطة الأندية الإسبانية الجميع بالوصول إلى المرحلة الثالثة، حيث سيتمكن لاعبو كرة القدم من أداء التدريبات كمجموعات. وتسمح المرحلة الثالثة اللاعبين من التدريب من خلال المجموعات بحد أقصى 10 أشخاص، وهذا ما أفادت به رابطة الأندية الإسبانية خلال الساعات القليلة الماضية.



ولذلك، أكد برشلونة عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت العودة غدًا للتدريب الجماعي في المدينة ولذلك، أكد برشلونة عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت العودة غدًا للتدريب الجماعي في المدينة الرياضية "خوان جامبر" في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت بغداد. الجدير بالذكر أن الفرق الإسبانية كانت قد عادت بالفعل إلى التدريبات على مدار الأسبوع الماضي ولكن بشكل فردي، خوفًا من تفشي فيروس كوورنا بين الأفراد.



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