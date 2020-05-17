731 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الامارات

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية، أن "البلاد شهدت انخفاضاً طفيفاً في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مع تسجيل 31 حالة جديدة مقابل 796 في اليوم السابق".

وأضافت أن "الإصابات جاءت بعد إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد".



وأوضحت الوزارة، أنه "بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 23358، بينما بلغ إجمالي الوفيات 220، مع وصول عدد المتعافين إلى 8512".