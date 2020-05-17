اعتقال متهمين بالتلاعب والتزوير بتحميل المشتقات النفطية في الأنبار

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "من خلال المتابعة الشخصية من قبل المدير العام اللواء غانم الحسيني لعصابات تهريب النفط ومشتقاته وخلال عملية نوعية تم إلقاء القبض على 4 متهمين مع ضبط عجلاتهم في محافظة الأنبار".وأضافت المديرية، "ألقى منتسبي مفرزة سيطرة شرطة نفط حديثة التابعة لشعبة سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال القبض على 4 متهمين مع ضبط عجلاتهم صهريج أثناء خروجهم من مستودع حديثة في محافظة الأنبار، حيث تم ضبطهم بعد تفتيش العجلات وتدقيق مستندات التحميل البوجر تبين وجود تلاعب وتزوير".

وتابعت، "تم ايداع المتهمين وحجز العجلات داخل مركز شرطة نفط حديثة لأستكمال التحقيق وعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".