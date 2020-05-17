اعتقال 100 مخالف لتعليمات حظر التجوال في بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "خلال 24 ساعة الماضية تم القبض على (100) شخص مخالف لتعليمات أوقات حظر التجوال".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على (16) متسولا، وأيضا 10 دراجات نارية مخالفة للقوانين ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ".