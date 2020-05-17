اعتقال 100 مخالف لتعليمات حظر التجوال في بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الأحد، عن إعتقال 100 شخص مخالفاً لحظر التجوال خلال 24 ساعة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "خلال 24 ساعة الماضية تم القبض على (100) شخص مخالف لتعليمات أوقات حظر التجوال".
وأضاف البيان أنه "تم القبض على (16) متسولا، وأيضا 10 دراجات نارية مخالفة للقوانين ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ".
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