نائب يتهم الحلبوسي باستغلال منصبه لبناء 'امبراطورية حزبية'

اتهم عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون جواد حمدان الساعدي، السبت، رئيس مجلس النواب بإضعاف الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، معتبراً أنه يستغل منصبه لبناء "امبراطورية حزبية".



واضاف الساعدي أن "عقوبة المحكمة الاتحادية التي صدرت بحق رئيس المجلس على الرغم من أنها ليست بمستوى الجرم لكنها خير دليل على ذلك"، كاشفاً عن "مساعٍ يقوم بها لكسب تأييد أغلب رؤساء اللجان النيابية المهمة عن طريق الترغيب والترهيب مقابل ضمان ولاءهم لتمرير المشاريع والقوانين التي تصب في مصلحة كتلته". وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب استغل فترة الارباك الحاصلة في البلاد إثر اندلاع التظاهرات وما اعقبها من استقالة الحكومة وتفشي فيروس كورونا وتعطيل جلسات المجلس"، مشيراً إلى أن "جميع النواب اليوم أمام مسؤولية كبيرة للوقوف بوجه رئيس المجلس وتقديم أفضل ما يمكن للتخفيف من الازمات المتتالية".واضاف الساعدي أن "عقوبة المحكمة الاتحادية التي صدرت بحق رئيس المجلس على الرغم من أنها ليست بمستوى الجرم لكنها خير دليل على ذلك"، كاشفاً عن "مساعٍ يقوم بها لكسب تأييد أغلب رؤساء اللجان النيابية المهمة عن طريق الترغيب والترهيب مقابل ضمان ولاءهم لتمرير المشاريع والقوانين التي تصب في مصلحة كتلته". واستغرب الساعدي من "استغلال منصب رئاسة المجلس لأغراض شخصية"، منتقداً "ما يقوم به الحلبوسي من اضعاف لدور المجلس الرقابي والتشريعي لتحقيق مأرب حزبية وشخصية يبغي منها بناء امبراطورية حزبية".



وطالب الساعدي رؤساء الكتل السياسية بـ"اتخاذ موقف حازم مما يقوم به رئيس مجلس النواب خاصة والعراق يمر في منعطف خطير من تفشي الوباء وانهيار اسعار النفط"، داعياً الجميع إلى "التكاتف والتعاون ونبذ المصالح الشخصية والحزبية للرسو بالبلاد إلى بر الامان". وطالب الساعدي رؤساء الكتل السياسية بـ"اتخاذ موقف حازم مما يقوم به رئيس مجلس النواب خاصة والعراق يمر في منعطف خطير من تفشي الوباء وانهيار اسعار النفط"، داعياً الجميع إلى "التكاتف والتعاون ونبذ المصالح الشخصية والحزبية للرسو بالبلاد إلى بر الامان".

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