صحة الكرخ تعلن تعافي 49 مصاباً بفايروس كورونا

أعلن مدير صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الأحد، شفاء 49 شخصاً من فايروس كورونا وقال الحجامي على صفحته بموقع (فيس بوك)، "يغادر مستشفياتنا الآن ٤٩ مريضاً بعد اكتسابهم الشفاء التام من مرض فايروس كورونا". وبذلك، يرتفع مجموع حالات الشفاء في جانب الكرخ إلى 198 حالة، من أصل 358 إصابة سجلتها الدائرة.



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