الرافدين يحذر من صفحات 'تدعي' شمول الموظفين بسلفة ٢٥ مليون دينار

حذر مصرف الرافدين، الأحد، من وجود صفحات "وهمية" على مواقع التواصل الاجتماعي "تزعم" شمول موظفي دوائر الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار . وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العديد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي بان لديها الاستعداد الكامل لشمول الموظفين الموطنة رواتبهم بسلفة ٢٥ مليون دينار ".



وأضاف، أن "تلك الصفحات وهمية وغير قانونية وقد حذر المصرف سابقًا من التعامل معها"، موضحاً أن "تعليمات جديدة اصدرها المصرف بخصوص شمول الموظف بالسلف وعلى مدراء حسابات الدوائر الاطلاع على تلك التعليمات من خلال التواصل مع ادارة المصرف وإبلاغهم بتزويد المصرف بالبيانات الخاصة للموظف حتى يتم شموله بالسلفة".

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