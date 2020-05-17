بالصور .. إحياء 'ليلة القدر ' بين الحرمين في كربلاء

أحيت مدينة كربلاء "ليلةَ القدر"، عندَ مرقدَيْ الإمامِ الحسين وأخيهِ أبي الفضل العباس "عليهما السلام"، بمشاركة جموع من اهالي المدينة وسط اجراءات وقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقال مراسل اليومرية نيوز، إن اجواء ايمانية خاصة شهدتها ليلة امس السبت حتى فجر اليوم، الاحد، وهي ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان أو ما توصف بإنها "ليلة القدر المباركة في كربلاء المقدسة"، وذلك عند مرقدي الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس "عليهما السلام"، مشيرا الى اقامة الفعاليات الدينية، لاسيما الصلوات وتلاوة القرآن والأدعية.
ولم تخلو مراسم احياء الليلة من اتخاذ اجراءات وقائية للحليلولة دون تفشي فيروس كورونا، كارتداء الكمامات وعمليات التعفير.
ولم تخلو مراسم احياء الليلة من اتخاذ اجراءات وقائية للحليلولة دون تفشي فيروس كورونا، كارتداء الكمامات وعمليات التعفير.
والتقطت عدسة السومرية بعض اللقطات التي تظهر إحياء هذه الليلة بين الحرمين.
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