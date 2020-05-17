موقع يحدد فلكيا موعد عيد الفطر في الدول العربية

وأشار الموقع إلى أنه يُستثنى من ذلك كل من سلطنة عمان والسودان والمغرب، حيث ستتحرى هذه الدول الثلاث هلال شهر شوال يوم السبت 23 مايو 2020، كونه يصادف 29 رمضان في هذه الدول تبعا لبدء شهر رمضان في هذه الدول.وأظهرت دراسة أجراها "طقس العرب" حول إمكانية رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020-1441 بعد مغيب شمس يوم الجمعة 22 مايو 2020، أن رؤية هلال شهر شوال مستحيلة بالعين المجردة أو التلسكوب، نظرا لغروب القمر قبل الشمس في كافة الدول العربية، إضافة لكون الهلال لم يتولد بعد، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن ولادة الهلال ستكون في تمام الساعة 8:39 مساء الجمعة بتوقيت السعودية ، أي بعد مغيب الشمس.

وأشار الموقع إلى أن موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شوال وعيد الفطر في الرياض سيكون في حدود الساعة 6:22، مشيرة إلى أن موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شوال وعيد الفطر في العاصمة السعودية سيكون على الساعة 6:34.



وبين أيضا أن القمر سيغرب قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وحلول عيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيل، وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في السعودية.