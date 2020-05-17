الشباب والرياضة تؤكد دعمها لاتحاد الفروسية برئاسته الجديدة

وذكر الاتحاد في بيان تلقته الخليج 365، أن "النائب احمد حمزة البديري عضو لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، بارك عملية الإصلاح والتغيير في اتحاد الفروسية العراقي برئاسة جوان فؤاد معصوم".

واكد البديري، بحسب البيان، على "الاهتمام ورعاية لعبة الآباء والأجداد وتطويرها ونشرها في عموم العراق"، داعياً الى "بذل أقصى الجهود للنهوض بواقع اللعبة ورفع اسم العراق عاليا في المحافل العربية والعالمية".

