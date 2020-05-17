تسجيل هزة أرضية بقوة 3.7 في السليمانية

أعلنت وزارة النقل، الأحد، تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية بقوة 3.7 على مقياس ريختر فجر اليوم في محافظة السليمانية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهزة الأرضية تبعد (4،5) كم شمال غرب ناحية بازيان من محافظة السليمانية، وتم الشعور بها من قبل مواطني المنطقة".
ودعت الوزارة، إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي".
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