تسجيل هزة أرضية بقوة 3.7 في السليمانية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهزة الأرضية تبعد (4،5) كم شمال غرب ناحية بازيان من محافظة السليمانية، وتم الشعور بها من قبل مواطني المنطقة".

ودعت الوزارة، إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي".