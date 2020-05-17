'فساد غير طبيعي'.. اجتماع هام حول 'ملفين خطيرين' في مطار بغداد

كشف عضو في لجنة الخدمات البرلمانية، الاحد، عن عزم لجنته عقد اجتماع هام اليوم لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول "ملفين خطيرين" يرتبطان بعمل مطار بغداد الدولي.، موضحا أن الملفين فيهما ما وصفه بـ"فساد غير طبيعي" ابرما في الايام الاخيرة لحكومة عبد لمهدي.
واضاف البخاتي، أن "الملف الاول يرتبط بالطائرات والثاني بالشحن الجوي، وفيهما فساد غير طبيعي"، موضحا أنه "تم التوقيع لهما بالايام الاخيرة من عمر الحكومة السابقة بغية فرضه على الحكومة الجديدة".
واشار الى أن "هناك شركة اجنبية متخصصة وذات خبرة طرحت مشروعا ذا منفعة للعراق من خلال تقديمها ست طائرات للشحن الجوي الى العراق اضافة الى تقديمها مبالغ مالية مقابل توليها عمل الشحن الجوي لفترة معينة، في وقت ان العقد الحالي اعطى الشحن الجوي لشخص لا يمتلك خبرة بهذا الميدان ويستخدم الطائرات العراقية للشحن الجوي وبمبالغ قليلة للبلد".
ودعا البخاتي، وزير النقل "لايقاف هذا العقد لحين استكمال التحقيقات فيه وكشف المتورطين بملف الفساد واحالتهم للجهات المخصتة لمحاسبتهم".
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