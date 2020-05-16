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50 الف دينار غرامة لمن لا يرتدي الكفوف والكمامات ببغداد والمحافظات

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افاد مصدر مسؤول، السبت، بأن تم تشدد على محاسبة سائقي المركبات الخاصة والعامة والركاب بشأن ارتداء الكفوف والكمامات.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "وفقا لبيان وتوجيهات خلية الازمة والسلامة الوطنية، تم تشدد محاسبة سائقي المركبات الخاصة والعامة والركاب ممن لا يرتدون الكفوف والكمامات".

 

واضاف انه "تم فرض غرامة قدرها 50 الف دينار للمخالفين"، مشيرا الى ان "هذه القرارات والبيانات تصدر من خلية الازمة وتقوم مديرية المرور بتنفيذها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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