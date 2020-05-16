50 الف دينار غرامة لمن لا يرتدي الكفوف والكمامات ببغداد والمحافظات

افاد مصدر مسؤول، السبت، بأن تم تشدد على محاسبة سائقي المركبات الخاصة والعامة والركاب بشأن ارتداء الكفوف والكمامات.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "وفقا لبيان وتوجيهات خلية الازمة والسلامة الوطنية، تم تشدد محاسبة سائقي المركبات الخاصة والعامة والركاب ممن لا يرتدون الكفوف والكمامات".
واضاف انه "تم فرض غرامة قدرها 50 الف دينار للمخالفين"، مشيرا الى ان "هذه القرارات والبيانات تصدر من خلية الازمة وتقوم مديرية المرور بتنفيذها".
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