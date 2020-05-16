الصحة الكندية تبدأ أول اختبارات سريرية للقاح ضد فيروس كورونا في البلاد

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، السبت، أن وزارة الصحة في بلاده صادقت على إجراء أول اختبارات سريرية للقاح تم تصميمه في كندا ضد فيروس كورونا المستجد.
وقال ترودو في كلمة له، إن "وزارة الصحة الكندية صادقت على إجراء أول اختبارات سريرية في كندا للقاح محتمل ضد فيروس كورونا".
وأضاف أن "الاختبارات ستجري في مركز دراسة اللقاحات التابع لجامعة دولهاوزي بمقاطعة نوفا سكوتيا".
وأوضح رئيس الوزراء الكندي، أنه "في حال تحقيق نجاح اختبارات هذا اللقاح، فإنه سيكون بإمكاننا بدء إنتاجه وتوزيعه هنا، في بلادنا".
وأضاف أن "الاختبارات ستجري في مركز دراسة اللقاحات التابع لجامعة دولهاوزي بمقاطعة نوفا سكوتيا".
وأوضح رئيس الوزراء الكندي، أنه "في حال تحقيق نجاح اختبارات هذا اللقاح، فإنه سيكون بإمكاننا بدء إنتاجه وتوزيعه هنا، في بلادنا".
وتعتبر كندا الدولة الـ14 في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ 74993حالة، والـ9 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة بـ5595 حالة.
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