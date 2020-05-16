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بينها العراق.. الموقف الوبائي لكورونا في دول الشرق الأوسط

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تنشر الخليج 365، جدولاً للموقف الوبائي لفايروس في دول الشرق الاوسط بينها العراق.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار الماضي أن فيروس كورونا أضحى وباءً عالمياً (جائحة)، داعية الحكومات إلى اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة لمواجهته.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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