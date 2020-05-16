بينها العراق.. الموقف الوبائي لكورونا في دول الشرق الأوسط

تنشر الخليج 365، جدولاً للموقف الوبائي لفايروس كورونا في دول الشرق الاوسط بينها العراق. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار الماضي أن فيروس كورونا أضحى وباءً عالمياً (جائحة)، داعية الحكومات إلى اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة لمواجهته.

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