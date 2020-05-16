انتقد مركز الاعلام الرقمي، السبت، ظهور عبارات غير لائقة في ترند العراق، مؤكداً أن الهدف الاساسي من انشاء الهاشتاك ( الوسم # ) هو لخلق إطار عام لتنظيم مضامين التغريدات التي يكتبها مستخدمي تويتر على المنصة.
واوضح ان "اولويات واهتمامات المجتمع تظهر ايضاً من خلال الهاشتاك وتتجلى من عنوانه الذي يعكس توجهات هذا المجتمع وما يتناوله من موضوعات تتعلق بحدث معين".
وشدد المركز على "ضرورة ان يتحلى مستخدمي المنصات ممن يُطلقون الهاشتاكات او يغردون بها، باخلاقيات التغريد التي تمنع من استخدام الفاظ غير لائقة لانها لن تظهر لمستخدمي تويتر في العراق فقط، بل لكل العالم وفقا لاخر تحديث من تويتر الذي اضاف العراق لقائمة الموضوعات الاكثر تداولاً".
واشار الى "ظهور هاشتاكات تتضمن عبارات سيئة في ترند العراق في الفترة الاخيرة، وهو أمر مؤسف ويجب التوقف عن القيام به وعدم التغريد بمثل هذه الهاشتاكات حتى بنقدها لانه سيقدم صورة خاطئة وسيئة عن المجتمع العراقي".
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الرقمي ينتقد ظهور عبارات غير لائقة في ترند العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.