زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب غرب كندا

وأشارت الوكالة، في بيان، إلى أن بؤرة الزلزال الذي وقع في الساعة 13:37 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) كانت تقع على مسافة 29 كلم جنوب شرقي قرية غراند كاش في ألبرتا، على عمق 9.1 كلم.

ولم ترد تقارير على الفور عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا، كما لم يصدر أي إنذار باحتمال حدوث أمواج تسونامي.