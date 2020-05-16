زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب غرب كندا

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة منطقة في مقاطعة ألبرتا بغرب كندا، حسبما أفادت الوكالة الجيولوجية في الولايات المتحدة، اليوم السبت.
وأشارت الوكالة، في بيان، إلى أن بؤرة الزلزال الذي وقع في الساعة 13:37 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) كانت تقع على مسافة 29 كلم جنوب شرقي قرية غراند كاش في ألبرتا، على عمق 9.1 كلم.
ولم ترد تقارير على الفور عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا، كما لم يصدر أي إنذار باحتمال حدوث أمواج تسونامي.
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