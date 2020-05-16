الفتلاوي: الكاظمي قطع الطريق على من حاول خلق فجوة بينه وبين الحشد

اعتبرت مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي، السبت، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قطع الطريق على من حاول خلق فجوة بينه وبين الحشد. وقالت الفتلاوي في تغريدة على موقعها في "تويتر" أطلعت عليها الخليج 365، إن "‏زيارة رئيس الوزراء لهيئة الحشد الشعبي أوصلت رسالتين إحداهما داخلية وأخرى خارجية بأن الحشد مؤسسة من مؤسسات الدولة وان الحكومة داعمة له".



وأضافت أن "الكاظمي أثبت ان الحشد هو حشد العراق وليس نقطة انقسام"، مبينة أنه "بذلك قطع الطريق على من يحاول خلق فجوة بين الحشد والكاظمي".



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