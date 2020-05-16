تسجيل 1610 إصابة جديدة بفيروس بكورونا في تركيا

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها السبت، إن "العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1610 ليصل إلى 148067 حالة".

ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 13 أيار 1639 حالة، وفي 14 أيار 1635، وفي 15 أيار 1708.



وأضاف قوجة أن "حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4096 شخصا إثر رصد 41 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 13 أيار عند 58 حالة، وفي 14 أيار 55، وفي 15 أيار 48".

وأشار إلى أن "عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 108137 شخصا بعد تسجيل 2004 حالات شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى 73%"، مؤكداً "استمرار التراجع في أعداد المرضى بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة".

