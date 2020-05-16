تسجيل 1610 إصابة جديدة بفيروس بكورونا في تركيا

سجلت تركيا، اليوم السبت، تراجعاً لافتاً جديداً للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث انخفض هذا المعدل إلى 41 حالة.
ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 13 أيار 1639 حالة، وفي 14 أيار 1635، وفي 15 أيار 1708.
وأضاف قوجة أن "حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4096 شخصا إثر رصد 41 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 13 أيار عند 58 حالة، وفي 14 أيار 55، وفي 15 أيار 48".
وأشار إلى أن "عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 108137 شخصا بعد تسجيل 2004 حالات شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى 73%"، مؤكداً "استمرار التراجع في أعداد المرضى بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة".
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