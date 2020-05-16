مقتل محام بهجوم مسلح في بعقوبة

افاد مصدر امني، السبت، بمقتل محام بهجوم مسلح في بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محامياً في قضاء بعقوبة ناحية العبارة تعرض، مساء اليوم، الى هجوم مسلح من قبل مجهولين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الهجوم تسبب بمقتل المحامي في الحال".