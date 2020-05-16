كشفت دائرة صحة بغداد الكرخ، السبت، تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا وأدناه جدول يوضح تفاصيل الإصابات في الكرخ: وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 67 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 37 مصاباً من الوباء في العراق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.