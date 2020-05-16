الكاظمي يحذر من الأصوات التي تحاول ايجاد فجوة بين الحشد والدولة

حذّر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، من بعض الأصوات "النشاز" التي تحاول ايجاد فجوة بين الحشد الشعبي والدولة، مؤكداً دعمه للحشد وتخليد تضحياته.
وأضاف أن "قانون الحشد رقم ٤٠ الصادر في عام ٢٠١٦ هو الإطار القانوني الذي يحميكم وسندافع عنه، وأن قوة الدولة هي عندما تكون منسجمة مع قوانينها ومع شعبها"، مشيرا الى أن "هذا الحشد هو حشد الوطن الذي ستخلد تضحياته وشهداؤه في ذاكرة العراقيين".
وحذر الكاظمي من "وجود بعض الأصوات النشاز التي تحاول ايجاد فجوة بين الحشد وبين الدولة"، مؤكداً أن "هذا التشكيك يجب أن يتوقف".
وتابع أن "الحشد تأسس استجابة لفتوى المرجعية الدينية ممثلة بالسيد علي السيستاني وأن الانتقاص من شهدائه من قبل أية جهة كانت أمر مرفوض تماماً"، مؤكداً على "دعمه للحشد في اطاره القانوني والرسمي".
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