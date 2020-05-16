عدنان درجال: ما تمر به كربلاء من ازمات رياضية يستوجب التصحيح

رياضة 2020-05-16 | 16:32 609 مشاهدة اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، السبت، ان ما تمر به كربلاء من ازمات رياضية يستوجب التصحيح.



واكد درجال بحسب البيان، ان "لمدينة كربلاء المقدسة مكانة متميزة في ميداني الشباب والرياضة وفي المجال اللوجستي الداعم لتنظيم الاحداث وذكر بيان عن وزارة الشباب والرياضة تلتقه الخليج 365، ان "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، استقبل وفد محافظة كربلاء في مكتبه، اليوم لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة تسنمه المنصب، حيث اكدوا ان وجود الوزير درجال على راس الهرم في الوزارة هو مكسب للرياضيين جميعا ونقطة التقاء ومبادرة لحل جميع الخلافات التي نامل ان تنتهي سريعا وتعيد كربلاء الى وضعها السابق".واكد درجال بحسب البيان، ان "لمدينة كربلاء المقدسة مكانة متميزة في ميداني الشباب والرياضة وفي المجال اللوجستي الداعم لتنظيم الاحداث الرياضية وان غياب ناديها الاول عن دوري الاضواء الكروي يؤشر لحالة سلبية يجب علاجها سريعا وتحديث انظمة العمل الادارية فيها". وبين درجال ان "ما يقربنا من الرياضيين جميعا ويجعلنا متفائلين ازاء اية قضية هو روح الصداقة والحب التي يحملها الرياضي، لذلك سوف لن نتراجع عن اية مهمة نبيلة تعيد رياضتنا الى وضعها الطبيعي"، مهيبا بنادي كربلاء ان "يفتح ابوابه للاشتراك الجماهيري لان هذا النهج هو احد مصادر الدخل للأندية الحديثة لا سيما الشخصيات الرياضية والتفكير مليا بقاعدة الالعاب الفردية التي كانت كربلاء تتميز بها وتعد احد ملامح الشخصية الرياضية فيها"، ووعد الوزير ان "تكون الوزارة وابوابها مفتوحة دوما لرياضيي كربلاء وشبابها".

المحرر: محمد خليل

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