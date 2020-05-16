شرطة النجف تعلن اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 5600 حبة مخدرة

اعلنت مديرية شرطة النجف، السبت، عن اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 5600 حبة مخدرة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد توفر معلومات من خلال المصادر عن وجود تاجر مخدرات دخل إلى المحافظة قادما من احدى المحافظات الاخرى وبحيازته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة ومادة الكرستال تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة النجف ومدير مكافحة المخدرات ومجموعة من الضباط والمنتسبين".
وأضاف البيان أنه "بعد كمين محكم تم القبض على التاجر ومعه امرأة كانت تساعده في تجارت المخدرات"، مشيراً الى "ضبط بحيازتهما ٥٦٠٠ حبة مخدرة مؤثرات عقلية مختلفة الأنواع وكمية من مادة الكرستال المخدرة وادوات تعاطي حيث تم القبض عليهما بالجرم المشهود".
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