الغانمي يؤكد أهمية مراعاة حقوق الإنسان بالتعامل مع الموقوفين والإسراع بحسم القضايا

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، على أهمية مراعاة حقوق الإنسان بالتعامل مع الموقوفين والإسراع بحسم القضايا، لافتا الى أن المؤسسة الأمنية مؤسسة تنفيذية مهنية بعيدة عن الأمور السياسية وتجاذباتها.
وأضاف الغانمي، أن "القيادة والسيطرة مهمة جدا في هذه المرحلة، والعودة الى السياقات الأصولية، ففي العمل تضمن النجاح"، محذرا من "التراخي والتماهل في أداء الواجب".
واشار الغانمي الى أن "المؤسسة الأمنية هي مؤسسة تنفيذية مهنية بعيدة عن الأمور السياسية وتجاذباتها"، مؤكدا على "أهمية مراعاة معايير حقوق الإنسان في التعامل مع الموقوفين والإسراع بحسم القضايا قدر تعلق الأمر بعمل وزارة الداخلية".
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