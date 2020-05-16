الغانمي يؤكد أهمية مراعاة حقوق الإنسان بالتعامل مع الموقوفين والإسراع بحسم القضايا

وقال الغانمي في بيان عقب زيارته الى محافظة صلاح الدين، إن "صلاح الدين من المحافظات التي عانت من ويلات الإرهاب، ألا أنها صمدت وانتصرت بجهود القوات الأمنية والعسكرية بتشكيلاتها كافة، وجهود أبنائها وأهاليها ويجب الاستفادة من دروس وعبر الماضي وتوظيفها لتعزيز استقرار أمن المحافظة".وأضاف الغانمي، أن "القيادة والسيطرة مهمة جدا في هذه المرحلة، والعودة الى السياقات الأصولية، ففي العمل تضمن النجاح"، محذرا من "التراخي والتماهل في أداء الواجب".

واشار الغانمي الى أن "المؤسسة الأمنية هي مؤسسة تنفيذية مهنية بعيدة عن الأمور السياسية وتجاذباتها"، مؤكدا على "أهمية مراعاة معايير حقوق الإنسان في التعامل مع الموقوفين والإسراع بحسم القضايا قدر تعلق الأمر بعمل وزارة الداخلية".