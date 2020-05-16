استجابة لما نشرته السومرية.. وزير الموارد المائية يوعز بمعالجة ارتفاع الملوحة بالبصرة

أوعز وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، السبت، واستجابة لما نشرته قناة السومرية، بمعالجة مشكلة ارتفاع التراكيز الملحية وتحسن نوعية المياه في قضاء المدينة بمحافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيالن تلقت الخليج 365 نسخة منهخ، "إستجابة لمناشدات أهالي المدينة في محافظة البصرة عبر قناة السومرية أوعز وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني بمعالجة مشكلة ارتفاع التراكيز الملحية واعتماد الاجراءات الناجعة التي لاتؤثر على الاراضي الزراعية وتحسن نوعية المياه وتحافظ على بيئة المنطقة".



وأضافت الوزارة، "باشرت الهيئة العامة للصيانة ودائرة كري الأنهر وبإشراف هيئة التشغيل بإرسال حفارة برمائية وحفارة ذراع طويل، كما سيتم نقل مضخات متنقلة لدفع الأملاح من نهري الداير وعنتر في قضاء المدينة".

وتظاهر العشرات من المواطنين في قضاء المدينة بمحافظة البصرة، امس الجمعة، احتجاجا على ملوحة المياه.