ممثل الصحة العالمية: اجهزة تنفس جديدة ستصل قريباً إلى العراق

اعلن ممثل الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل، السبت، أن اجهزة تنفس جديدة ستصل قريباً إلى البلاد.
وقال اسماعيل في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إنه "يجب التشديد على القادمين من الخارج وعزلهم 14 يوماً"، مشيرا الى أن "هنالك اجهزة تنفس جديدة ستصل قريباً إلى العراق".
واعتبر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، امس الجمعة، أن العزل المناطقي الحل الوحيد لمواجهة كورونا، مؤكداً ضرورة محاصرة الفايروس.
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