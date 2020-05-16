ممثل الصحة العالمية: اجهزة تنفس جديدة ستصل قريباً إلى العراق

وقال اسماعيل في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إنه "يجب التشديد على القادمين من الخارج وعزلهم 14 يوماً"، مشيرا الى أن "هنالك اجهزة تنفس جديدة ستصل قريباً إلى العراق".

واعتبر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، امس الجمعة، أن العزل المناطقي الحل الوحيد لمواجهة كورونا، مؤكداً ضرورة محاصرة الفايروس.