نائب يطالب بفتح مراكز امتحانية في المناطق النائية لديالى

طالب النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، السبت، بفتح مراكز امتحانية في المناطق النائية للمحافظة.
وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إنه "أرسل كتاباً الى وزير التربية طالب خلاله بفتح مراكز امتحانية للمئات من طلبة السادس الاعدادي في ناحيتي مندلي وقزانية شمال شرق ديالى بمحاذاة ايران".
وأضاف أن "ذلك جاء بسبب المسافة الطويلة للمراكز الموجودة في قضاء بلدروز فضلاً عن خطورة الطريق".
وأضاف أن "ذلك جاء بسبب المسافة الطويلة للمراكز الموجودة في قضاء بلدروز فضلاً عن خطورة الطريق".
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