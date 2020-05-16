السعودية تسجل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان لها تابعته الخليج 365، إن تم "تسجيل (2840) إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، و(10) حالات وفاة".

وأضافت أنه تم أيضا "تسجيل (1797) حالة تعافي من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (23,666) حالة".