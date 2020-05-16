السعودية تسجل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، عن تسجيل (2840) إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، و(10) حالات وفاة.
وقالت الوزارة في بيان لها تابعته الخليج 365، إن تم "تسجيل (2840) إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، و(10) حالات وفاة".
وأضافت أنه تم أيضا "تسجيل (1797) حالة تعافي من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (23,666) حالة".
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