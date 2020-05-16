بالفيديو.. امطار غزيرة فوق مكة وتوقعات بليلة القدر

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، الأمطار وهي تهطل على الكعبة المشرفة، وسط دعوات بعض المصلين بإزالة الغمة والوباء عن المسلمين والناس أجمعين.

وأثار المشهد إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين، الذين تفاعلوا على مواقع التواصل، خصوصا وأنها تأتي في شهر رمضان" وقالت بسمة باحارث "لعلها ليلة قدرية.. ليلة 23 رمضان" في إشارة إلى الليلة التي يتحراها المسلمون في الأيام الفردية من العشر الأواخر من شهر رمضان كل عام.

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ووفقا للهيئة العامة للأرصاد السعودية، اليوم السبت، تتعرض بعض مناطق المملكة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة ومنطقتي المدينة المنورة وتبوك تمتد للأجزاء الغربية من مناطق الرياض والقصيم وحائل.