محافظ النجف يعلن عدم تسجيل اصابات بفيروس كورونا اليوم

وقال الياسري في بيان نلقته الخليج 365، إن "المحافظة لم تسجلاي اصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم السبت 15/5/2020"،

ودعا الياسري، ابناء النجف الكرام الى "الالتزام بقرارات خلية الازمة للحفاظ على النصر المتحقق من أجل القضاء على الوباء بشكل نهائي".