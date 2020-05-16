محافظ النجف يعلن عدم تسجيل اصابات بفيروس كورونا اليوم

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري رئيس خلية الازمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا، الجمعة، عدم تسجيل اصابات بالفيروس في المحافظة اليوم.
وقال الياسري في بيان نلقته الخليج 365، إن "المحافظة لم تسجلاي اصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم السبت 15/5/2020"،
ودعا الياسري، ابناء النجف الكرام الى "الالتزام بقرارات خلية الازمة للحفاظ على النصر المتحقق من أجل القضاء على الوباء بشكل نهائي".
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