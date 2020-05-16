أثار ظهور الفنان المصري مصطفى خاطر بحذاء عليه ألوان علم الكويت ضمن مسلسل "عمر ودياب" حالة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الفنان المصري في وقت لاحق إنه "لم يقصد الإساءة للكويت"، مشيرا إلى "احترامه ومحبته للشعب الكويتي". ونشر خاطر شريط فيديو على الإنترنت يوضح ما حدث ويبرر موقفه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غضب بالكويت.. فنان مصري يرتدي حذاء عليه علم الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.