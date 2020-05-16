إدارة ترامب تستأنف جزئيا تمويل منظمة الصحة العالمية

ذكرت فوكس نيوز، نقلا عن مسودة رسالة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيا. وجاء في الرسالة بحسب فوكس نيوز أن إدارة ترامب ستدفع ما يساوي الصين من المساهمة المقررة لمنظمة الصحة العالمية. وعلق ترامب مساهمات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في 14 أبريل نيسان، متهما إياها بتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي فيروس كورونا وقال إن إدارته ستبدأ مراجعة للمنظمة. ونفى مسؤولو المنظمة هذه المزاعم.

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