اخبار العالم / اخبار العراق

أسراب جراد تغزو ايران وقد تمتد للعراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اكد مسؤول بوزارة الزراعة الإيرانية، إن إيران قد تستخدم الجيش للمساعدة في مكافحة أسراب الجراد التي تغزو جنوب البلاد والتي تهدد بإتلاف محاصيل تقدر بأكثر من سبعة مليارات دولار.

ويفاقم غزو الجراد، الذي يعتبر الأسوأ من نوعه منذ عقود، من المشكلات التي تواجه إيران والتي تعرضت بالفعل لضربات قاسية من تفشي فيروس داخليا وتراجع صادراتها النفطية إلى مستويات قياسية في ظل العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

 

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية عن محمد رضا مير المسؤول بوزارة الزراعة قوله إن "الجراد الصحراوي هاجم أكثر من 200 ألف هكتار من الحقول والأراضي الزراعية في سبعة من 31 إقليما في البلاد".

Advertisements

 

وأوضح مير للوكالة أن "المناطق المتضررة، والتي تمتد من شرق إيران على الحدود مع باكستان وحتى الحدود مع العراق في جنوب غرب البلاد، ستزيد قريبا على الأرجح وتصل إلى مليون هكتار".

 

وأبلغ مير وكالة العمال أن "الجيش وعد بالمساعدة في الحرب على الجراد الصحراوي بما في ذلك تقديم العربات التي تستخدم في المناطق الوعرة لاستخدامها في المناطق التي يصعب الوصول إليها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسراب جراد تغزو ايران وقد تمتد للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا