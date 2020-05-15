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عمليات بغداد تعلن عدد المخالفين للحظر منذ 17 آذار

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن عدد المخالفين للحظر الذين القي القبض عليهم منذ 17 آذار الماضي، مؤكدة أن عددهم بلغ 44100 مخالف.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٥ آيار من القاء القبض على ٤٤١٠٠ مخالف فيما حجزت ٣٠١٢ عجلة ودراجة نارية مختلفة".

 

وأضاف أن "عدد الغرامات ١١٠٣٩٦ غرامة، كما سهلت دخول ١١١٥٠٠ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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