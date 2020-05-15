الحشد الشعبي يتصدى لعملية تسلل زورق “داعشي” في سد سامراء

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، التصدي لتسلل "داعشي" قرب سد سامراء بمحافظة صلاح الدين. وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الفوج الثالث في اللواء السابع بالحشد احبط عملية تسلل لزورق معادي يحمل مجموعة من عناصر التنظيم"، مشيراً الى "التصدي للارهابيين قبل ان اجبارهم على الفرار".



واضاف ان "الحشد قام بتفتيش المنطقة بعملية لاحقة وعثر على زورق صغير تابع لداعش في المنطقة يحتوي على مؤن غذائية".



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