طهران: إدارة ترامب عرضت نفسها كشريك غير موثوق به

وقال شمخاني، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في موقع "تويتر"، إن "المثلث" المكون من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الخارجية لبلاده، مايك بومبيو، ومبعوثها المعني بشؤون إيران، برايان هوك، "خلق صورة لإدارة الولايات المتحدة دفعت شركائها إلى اعتبارها طرفا غير موثوق به، ومنافسيها إلى اعتبارها تهديدا، ومواطنيها إلى اعتبارها غير فعالة وغير مؤهلة".وأضاف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في تغريدته أن "هيمنة غير العقلاني وغير الفعال يمثل فقط مصدرا للتهديدات".

وسبق أن ذكر هوك أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن بخصوص تمديد حظر شراء الأسلحة بحق إيران وستمضي قدما في الدبلوماسية وتحشد الدعم لتطبيق هذا الإجراء.