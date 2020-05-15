السهلاني: لا حلول للرياضة العراقية من دون تشكيل مركز للتحكيم

وقال السهلاني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "جميع الحلول التي يناقشها القائمين على القرار الرياضي تمثل جهودا مشكورة لكنها لن تلاقي قبولا جمعيا لكونها تنتج عبر اجتهادات وقرارات غير مخولة من شخصيات ومؤسسات غير محايدة".واشار الى ضرورة "مغادرة حالة الاجتهاد والتداخل في الصلاحيات والتفسيرات الشخصية والانتقال الى الجهد المؤسساتي لتصفير مشاكل المرحلة السابقة".

واكد السهلاني على "اهمية انهاء حالات الترقيع التي زامنت المرحلة السابقة، مما يتوجب على السيد رئيس لجنة الشباب والرياضة ووزير الشباب ورئيس اللجنة الاولمبية التفكير بحلول استراتيجية لجميع المشاكل التي تواجه رياضة العراق، وذلك لن يتم بدون تشكيل مركز التحكيم الرياضي الذي كفله قانون اللجنة الاولمبية الجديد".

