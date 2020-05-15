احذر تناول الشاي بعد الإفطار مباشرة في رمضان.. والسبب!

يعتبر الشاي من المشروبات الأساسية بعد الوجبات في كثير من البلدان، رغم تحذير الخبراء من أنه يعد من العادات الغذائية غير الصحية.
وكشف تقرير نشره موقع "لايف هيلث" أن الشاي يحتوي على مكونات تقلل من امتصاص الحديد والكالسيوم، وهي معادن من الضروري تواجدها في وجبة الإفطار.
ونصح الخبراء بتناول الشاي بعد الوجبة بساعتين على الأقل، حتى يتم امتصاص هذه المعادن المفيدة، مشيرين إلى أن الشاي الأخضر أفضل من الأحمر، رغم أن أوراق الشاي واحدة، لكن الشاي الأخضر يحتوي على مواد مضادة للأكسدة.
وقال باحثون إن الشاي الأسود يحتوي على مركبي الفينول والتانين اللذين يتسببان بحرمان الجسم من امتصاص الكمية المناسبة من الحديد.
وأضافوا أن وجود الفينول والتانين معا يؤدي إلى تكوين الحديد المعقد في المعدة؛ الأمر الذي يسبب الإصابة بمشكلات مختلفة في المعدة خصوصا الآلام، الحرقة والإمساك.
ونصحوا الذين يعانون من مشكلات في القلب والشرايين تجنب استهلاك الكثير من الشاي والقهوة خصوصا بعد الأكل.
وتبين أن كمية الكافيين الموجودة فيهما تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في الجسم، وتسرع ضربات القلب.
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