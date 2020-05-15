إصابة كلب و3 قطط أليفة بكورونا

ونقلت الشبكة عن الوزيرة كارولا شوتن قولها "كل شىء يشير إلى أن الإصابة انتقلت إلى هذه الحيوانات من أصحابها. إذا كنت مريضا، لا تعانق القط أو الكلب".

ويقول المعهد الوطني للصحة في هولندا إن خطر نقل العدوى من الحيوان للإنسان ضعيف جدا.