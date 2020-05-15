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إصابة كلب و3 قطط أليفة بكورونا

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ذكرت شبكة آر.تي.إل نقلا عن وزيرة الزراعة الهولندية أن كلبا وثلاثة قطط منزلية في هولندا أصيبت بفيروس المستجد.
ونقلت الشبكة عن الوزيرة كارولا شوتن قولها "كل شىء يشير إلى أن الإصابة انتقلت إلى هذه الحيوانات من أصحابها. إذا كنت مريضا، لا تعانق القط أو الكلب".

ويقول المعهد الوطني للصحة في هولندا إن خطر نقل العدوى من الحيوان للإنسان ضعيف جدا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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