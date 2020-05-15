مكتب الكربلائي يصدر بياناً بشأن لقاء ممثل المرجعية مع العامري

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عدداً من وسائل الاعلام نشرت تصريحا للنائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الجمعة، عن تفاصيل زيارة رئيس تحالفه هادي العامري إلى ممثل المرجعية الدينية بشأن الحشد الشعبي، وأن العامري الذي تلقى طلب الزيارة من الشيخ الكربلائي رفض عرضا منه لرئاسة الحشد الشعبي".

وأضاف أن "ممثلي المرجعية الدينية العليا لا يطلبون من اي مسؤول اللقاء بهم وانما طلب اللقاء يكون من قبل المسؤول نفسه"، موضحا ان "لقاء الشيخ الكربلائي الاخير جاء بناء على طلب من العامري نفسه".

ولفت البيان الى أن " ممثل المرجعية لم يطلب من الحاج هادي العامري ترأسه لهيئة الحشد لانها ليست من صلاحيته القانونية وان ما تم طرحه باللقاء هو بيان رؤية المرجعية حول ضرورة تطبيق قانون هيئة الحشد الشعبي وتفعيل هيكلية الحشد بحذافيرها مع توضيح المرتكزات التي من اجلها اسس الحشد الشعبي وفق رؤى وفتاوى المرجعية الدينية التي صدرت في حينها وتوضيح المبادئ والسياسات التي يجب ان تسير عليها هيئة الحشد مع ضرورة اجراء تقويم وتصحيح بعض المسارات غير الصحيحة التي تجري عليها هيئة الحشد الشعبي وأن تكون قرارات الهيئة بالتشاور مع الوية العتبات المقدسة".